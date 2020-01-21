На Южном Урале минэкологии подтвердило факт размещения куриного помета рядом с поселком

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/other/dompanel/ тут.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/perm/arendaavto/gazeli/ - смотреть варианты >>



Происшествия Челябинская область
куриный помет, Касарги, (2019) | Фото: движение АнтиСмог

На Южном Урале минэкологии подтвердило факт размещения куриного помета рядом с поселком

Специалисты минэкологии Челябинской области подтвердили факт размещения отходов птицефабрики на полях сельхозназначения вблизи СНТ "Журавли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, жители поселке Журавли пожаловались на складирование куриного помета рядом с населенным пунктом. По словам жительницы, куриный помет начали вывозить в поле с начала зимы. В день приезжает по несколько грузовиков. В связи с этим ощущается неприятный запах. 19 января жители вышли на пикет, где приняли решение бойкотировать продукцию "Равис".

поселок Журавли, пикет, куриный помет,(2020)|Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

Минэкологии была проведена проверка, которая подтвердила факт размещения отходов птицефабрики.

"В настоящее время ведется работа по установлению собственника земельного участка и исполнителей предприятия, разместившего отходы. После оформления всех документов в самое ближайшее время все материалы будут направлены в Россельхознадзор для принятия мер". – подчеркнули в пресс-службе министерства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале минэкологии подтвердило факт размещения куриного помета рядом с поселком

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: куриный помет, минэкологии, проверка, Равис,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.01.2020 13:14 Мск Челябинская прокуратура ждет отчет Росприроднадзора и минэкологии по поводу размещения куриного помета на полях

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров