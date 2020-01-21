На Южном Урале минэкологии подтвердило факт размещения куриного помета рядом с поселком

Специалисты минэкологии Челябинской области подтвердили факт размещения отходов птицефабрики на полях сельхозназначения вблизи СНТ "Журавли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, жители поселке Журавли пожаловались на складирование куриного помета рядом с населенным пунктом. По словам жительницы, куриный помет начали вывозить в поле с начала зимы. В день приезжает по несколько грузовиков. В связи с этим ощущается неприятный запах. 19 января жители вышли на пикет, где приняли решение бойкотировать продукцию "Равис".

Минэкологии была проведена проверка, которая подтвердила факт размещения отходов птицефабрики.

"В настоящее время ведется работа по установлению собственника земельного участка и исполнителей предприятия, разместившего отходы. После оформления всех документов в самое ближайшее время все материалы будут направлены в Россельхознадзор для принятия мер". – подчеркнули в пресс-службе министерства.