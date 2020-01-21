В Кургане уволили директора ДРСУ, который затянул строительство важной дорожной артерии

Александр Диденко покинул пост директора Введенского ДРСУ из-за затянувшихся сроков строительства проспекта Мальцева в Заозерном микрорайоне, эту информацию Накануне.RU подтвердили в ДРСУ по телефону.

"Да, Диденко не работает", - отметила девушка.

Сообщается, что нового директора пока не назначили. Инженерные сети под проспектом Мальцева должны были сдать еще в ноябре прошлого года, однако работы провести не успели. Сейчас сроки сдвинули уже на конец марта 2020 года.

Еще в октябре прошлого года Диденко рассказывал о сложностях с проектно-сметной документацией. Проспект Мальцева - дорога, особенно долгожданная для местных жителей. Она свяжет Ледовый дворец спорта имени Парышева с проспектом Голикова и разгрузит район от вечных пробок.

Диденко тогда рассказывал Накануне.RU, что завершено устройство ливневой канализации. В октябре же делали засыпку траншеи и уплотнение грунта.