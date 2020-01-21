Сбербанк разрешит переводить по номеру телефона бонусы "Спасибо"

В феврале 2020 года держатели некоторых платежных карт Сбербанка, участвующие в программе лояльности "Спасибо", смогут переводить друг другу по номеру телефона накопленные бонусы. Это следует из новой версии программы на ее сайте.

Сервис по переводу бонусов будет доступен в новом мобильном приложении "Спасибо Х" и на обновленном сайте. Сейчас эти ресурсы работают в тестовом режиме.

Воспользоваться сервисом перевода бонусов смогут не все карточные клиенты Сбербанка, пишут "Ведомости". С июля 2018 г. участники программы "Спасибо от Сбербанка" разделены по четырем уровням привилегий в зависимости от транзакционного поведения. Чем выше уровень, тем выше процент начисления бонусов и разнообразнее возможности для их использования.