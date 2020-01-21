В Перми наказаны преступники, которые среди бела дня на улице похитили бизнесмена и требовали выкуп

В Перми вынесли приговор налетчикам, которые среди бела дня похитили бизнесмена и требовали за него выкуп в 12 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Напомним, прошлой весной в Свердловском районе Перми 53-, 51- и 23-летние налетчики прямо на улице напали на предпринимателя, надели ему на голову мешок, затолкали в автомобиль и, угрожая ножом, увезли в Кунгурский район. Там похитители связали пленника и "спрятали" его в подсобке. Вскоре преступники связались с бизнес-партнером жертвы. По смс они попросили за свободу его компаньона 12 млн руб. Получив сообщение, друг бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Вскоре одного из похитителей задержали в его собственном автомобиле, на котором жертву и увезли из Перми. На допросе задержанный рассказал, где они спрятали потерпевшего. Вскоре жертву похищения освободили и задержали двух других похитителей.

53-летний похититель получил 10 лет и штраф в 210 тыс. руб., его подельники – по восемь лет и штрафы по 200 тыс. руб., все отправятся в колонию строгого режима.