В Екатеринбурге из-за горевшей коляски эвакуировали жилой дом

В Екатеринбурге минувшей ночью из-за пожара в подъезде эвакуировали жильцов дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в 4 часа утра на улице Торговая: горела детская коляска в подъезде на первом этаже двухэтажного жилого дома. По лестничным маршам были эвакуированы 20 человек, в том числе четыре ребенка. С помощью спасательных устройств вывели три человека.

В тушении пожара задействовали две единицы техники и девять человек личного состава. Полностью с огнем справились в течение 10 минут.

Причина возгорания сейчас устанавливается.