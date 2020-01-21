02 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за горевшей коляски эвакуировали жилой дом

В Екатеринбурге минувшей ночью из-за пожара в подъезде эвакуировали жильцов дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в 4 часа утра на улице Торговая: горела детская коляска в подъезде на первом этаже двухэтажного жилого дома. По лестничным маршам были эвакуированы 20 человек, в том числе четыре ребенка. С помощью спасательных устройств вывели три человека.

В тушении пожара задействовали две единицы техники и девять человек личного состава. Полностью с огнем справились в течение 10 минут.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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В Екатеринбурге из-за горевшей коляски эвакуировали жилой дом

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Теги: дом, пожар, коляска, МЧС, Екатеринбург



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