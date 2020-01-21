Иран признал, что сбил украинский самолет двумя ракетами

Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» после вылета из Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана.

Как следует из отчета, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления.

Авиалайнер вылетел из места назначения в 6:12 утра по местному времени и был потерян радарами вторичного наблюдения в 6:15 и радарами первичного наблюдения в 6:18, пишет Regnum.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету. Журналисты утверждают, что в украинский лайнер попали две ракеты.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг". Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь. В Иране уже арестовали несколько человек, причастных к крушению украинского самолета.