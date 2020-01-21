02 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Причулымский, пожар, дом (2020) | Фото: ГУ МЧС России по омской области

Число жертв пожара в рабочем общежитии в Томской области выросло до 11

Число жертв пожара в рабочем общежитии, оборудованном в частном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области, выросло до 11.

"Этой ночью в Томской области произошел пожар в жилом доме. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. В результате пожара погибло 11 человек, 3 успели эвакуироваться. К ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, погибшие были гражданами Узбекистана и работали на местной пилораме.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Причулымский, пожар, дом|Фото: ГУ МЧС России по омской области

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Число жертв пожара в рабочем общежитии в Томской области выросло до 11

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Теги: пожар, общежитие, томская область, погибшие



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Ранее 26.01.2020 15:56 Мск Хозяйку пилорамы в Томской области, где в пожаре погибли рабочие, поместили в СИЗО
Ранее 21.01.2020 09:50 Мск Причиной пожара в общежитии гастарбайтеров в Томской области могло быть короткое замыкание – источник

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