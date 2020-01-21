Число жертв пожара в рабочем общежитии в Томской области выросло до 11

Число жертв пожара в рабочем общежитии, оборудованном в частном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области, выросло до 11.

"Этой ночью в Томской области произошел пожар в жилом доме. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. В результате пожара погибло 11 человек, 3 успели эвакуироваться. К ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, погибшие были гражданами Узбекистана и работали на местной пилораме.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).