02 Августа 2020
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Общество Курганская область
осужденные, сортировка, мусор (2020) | Фото: УФСИН России по Курганской области

В Кургане осужденные работают на сортировке твердых коммунальных отходов

Курганские осужденные занимаются сортировкой мусора.

Руководство пятой колонии-поселения заключило договор с ООО "Сток", теперь осужденные трудоустроены на работу, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

Сейчас работают 24 осужденных, позже их количество увеличится до 50 человек. Суть их работы - в сортировке мусора, они отбирают картон, стекло, полиэтиленовые изделия.

Осужденные также получают зарплату, в прошлом году среднемесячная заработная плата осужденных в колонии составила 9 тыс. 43 руб.

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В Кургане осужденные работают на сортировке твердых коммунальных отходов

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Теги: осужденные, сортировка, мусор, Курган, УФСИН



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