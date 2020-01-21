В Кургане осужденные работают на сортировке твердых коммунальных отходов

Курганские осужденные занимаются сортировкой мусора.

Руководство пятой колонии-поселения заключило договор с ООО "Сток", теперь осужденные трудоустроены на работу, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

Сейчас работают 24 осужденных, позже их количество увеличится до 50 человек. Суть их работы - в сортировке мусора, они отбирают картон, стекло, полиэтиленовые изделия.

Осужденные также получают зарплату, в прошлом году среднемесячная заработная плата осужденных в колонии составила 9 тыс. 43 руб.