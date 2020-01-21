Управляющий пермским хостелом, где погибли пять постояльцев, объявлен в розыск

В Перми объявлен в оперативный розыск управляющий хостелом "Карамель", где погибли постояльцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". Мэр Дмитрий Самойлов ввел в Перми режим ЧС.

Управляющий "Карамели" Сергей Щ. объявлен в оперативный розыск. Ранее стало известно об его задержании, однако оказалось, что на допрос к следователям вызывали отца беглеца, владельца заведения Анатолия Щ., сообщает "Ъ-Прикамье". После случившегося в отеле Сергей утренним рейсом улетел в Москву, и сейчас нельзя точно сказать, где именно он находится.