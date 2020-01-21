Рэпера Гуфа за дебош на борту самолета задержали в Абу-Даби

Рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби, где его рейс из Таиланда в Москву делал промежуточную посадку. Super сообщает, что мужчина устроил на борту самолета дебош, поэтому уже во время посадки россиянина ждали местные полицейские, сейчас артист находится в полиции ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Гуф устроил в Таиланде настоящий загул, употреблял запрещенные вещества, лишился всех денег и телефона. Близкие собирались отправить его на реабилитацию по прибытию в Москву.