Четвертый человек умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. ВОЗ созывает экстренное совещание

Число жертв пневмонии, вызванной новым, ранее неизвестным коронавирусом, увеличилось до четырех. В городе Ухань в центральном Китае скончался 89-летний мужчина. Симптомы у него начали проявляться 13 января, 18 января он поступил в больницу с затруднённым дыханием, а 19 января скончался.

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В связи со стремительно распространяющейся вспышкой нового заболевания, от которого пока нет лекарств, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное совещание. Власти Китая накануне подтвердили худшие опасения – вирус передается от человека к человеку. Так, более десятка медиков заразились после контакта с пациентами.

На 20 января в Китае было уже 218 зарегистрированных случаев заболевания, 136 из которых выявили за минувшие выходные.