02 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Причулымский, пожар, дом (2020) | Фото: ГУ МЧС России по омской области

В Томской области в пожаре в одноэтажном доме погибли десять человек

В поселке Причулымский в Томской области спасатели после тушения пожара в одноэтажном доме вытащили из-под завалов тела 10 человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило 21 января в 4.05.

Когда первое подразделение спасателей прибыло на место ЧП, дом уже полностью был охвачен огнем.

В 6.35 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, тело первого погибшего нашли в 7.52, тело десятого - в 10.35.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана. Известно, что всего в одноэтажном жилом доме проживали 12 рабочих лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". В ЕДДС Асиновского района Томской области ТАСС подтвердили, что пожар произошел на территории частной пилорамы.

Причулымский, пожар, дом(2020)|Фото: ГУ МЧС России по омской области

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В Томской области в пожаре в одноэтажном доме погибли десять человек

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Теги: Причулымский, пожар, дом, гибель, люди, огонь, МЧС



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