Стало известно, кто является организатором первого митинга против изменения Конституции

Российские оппозиционные лидеры не могут договориться, поддерживать изменение Конституции РФ или выступать против.

Как сообщают политологи, об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что организатор митинга 1 февраля "против проекта конституционной реформы" до сих пор неизвестен.

В ЛПР сначала подали уведомление на митинг, а после политик Алексей Навальный заявил, что "Конституцию защищать не нужно", поэтому партийцы не знают, что делать дальше.

Источники в оппозиционных партиях и движениях Москвы сообщили, что организатором первого массового митинга против изменения Конституции РФ является Либертарианская партия России.

Мероприятие численностью до 10 тыс. человек должно пройти на проспекте Сахарова, пишет "Коммерсант".

Тем временем, 20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию. Его представителями при рассмотрении упомянутого законопроекта в нижней палате парламента будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Напомним, глава государства в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости провести голосование по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ. Поправки касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января. Голосование может пройти уже в День космонавтики.