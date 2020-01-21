Определены тарифы для продажи "красивых" автономеров

Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение "красивых" автомобильных номеров.

Они будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже с 2021 года. Максимальную цену — 600 тыс. руб.— заплатят желающие стать обладателем номерного знака с одной повторяющейся буквой и цифрой, например А111АА. Остальные номера будут стоить от 5 тыс. до 450 тыс. руб., при этом региональные власти своими законами смогут увеличить размер пошлины в десять раз или же выставить номер на торги, где ценник вообще не ограничен.

Регионы смогут применить к базовым ставкам Налогового кодекса повышающий коэффициент (увеличив пошлину в десять раз, иными словами, максимальная цена номера может достигать 6 млн руб.) либо выставить госзнак на аукцион, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, граждане смогут зарезервировать за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр через сайт госуслуг. Процедуру резервирования будет определять субъект федерации.

Для получения "красивого" номера нужно заплатить повышенную госпошлину, либо для их продажи будут проводиться региональные аукционы. 50% поступлений от уплаты госпошлины будет поступать в региональный бюджет.

Ранее МВД опубликовало текст поправок, которые ведомство предлагало внести в постановление правительства РФ "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ".

Сообщалось, что одним из главных его новшеств должна стать возможность приобретать "красивые" автомобильные номера на аукционе. Поводом для такого решения стали "серые" схемы, из-за которых "престижные" номера оказываются исключительно у владельцев дорогих иномарок.