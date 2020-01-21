02 Августа 2020
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Образование Приволжский ФО Пермский край
детский сад, воспитатель, ребенок, детсад (2019) | Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Началось строительство двух детсадов в Перми и Пермском районе

В микрорайоне Вышка-II и в деревне Кондратово Пермского края началось строительство двух детских садов.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве строительства и архитектуры региона, работы софинансируются в рамках нацпроекта "Демография". Общий объем средств, направленных из федерального бюджета, превышает 400 млн руб.

В Кондратово, в микрорайоне Новый, дошкольное учреждение заработает для 280 детей в возрасте от трех до семи лет.

На трех этажах разместятся танцевальный и музыкальный залы, столярная мастерская, зал для физкультурных занятий, медицинский и пищевой блоки.

В микрорайоне Вышка-II по улице Евгения Пермяка, 8а строится двухэтажный детсад на 350 мест. В нем появятся все необходимые помещения для развития детей, на прилегающей территории будет проведено благоустройство, там установят площадки, беседки.

Сегодня в Пермском крае строится 18 детских садов и восемь школ.

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Началось строительство двух детсадов в Перми и Пермском районе

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Теги: детские сады, Пермь



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