Началось строительство двух детсадов в Перми и Пермском районе

В микрорайоне Вышка-II и в деревне Кондратово Пермского края началось строительство двух детских садов.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве строительства и архитектуры региона, работы софинансируются в рамках нацпроекта "Демография". Общий объем средств, направленных из федерального бюджета, превышает 400 млн руб.

В Кондратово, в микрорайоне Новый, дошкольное учреждение заработает для 280 детей в возрасте от трех до семи лет.

На трех этажах разместятся танцевальный и музыкальный залы, столярная мастерская, зал для физкультурных занятий, медицинский и пищевой блоки.

В микрорайоне Вышка-II по улице Евгения Пермяка, 8а строится двухэтажный детсад на 350 мест. В нем появятся все необходимые помещения для развития детей, на прилегающей территории будет проведено благоустройство, там установят площадки, беседки.

Сегодня в Пермском крае строится 18 детских садов и восемь школ.