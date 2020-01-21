02 Августа 2020
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Политика В России
(2018) | Фото: Reuters

Правительство РФ поддержало законопроект о чипировании животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, который предлагает учет и чипирование домашних животных.

В настоящее время документ прорабатывается для внесения в Госдуму. По данным министерства, маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации, сообщают "Ведомости".

Напомним, документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

"Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос", — сказал глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Правительство РФ поддержало законопроект о чипировании животных

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Теги: правительство, животные, чипирование



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