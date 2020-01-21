Учителей могут обязать хранить педагогическую тайну

В России может появиться понятие педагогической тайны.

Предлагается обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете. Инициатива поступила от рабочей группы правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства.

Педагогическая тайна может стать аналогом врачебной. Такая идея актуальна на фоне развития инклюзивного образования — обучения вне зависимости от физических и умственных способностей ребенка.

Педагогическую тайну предложили ввести не только в отношении здоровья учащегося, но и семейных секретов, например, если ребенка усыновили.

Как сообщила детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Татьяна Батышева, педагогу необходимо знать о существующих у ребенка трудностях, чтобы лучше установить с ним контакт, а также при необходимости оказать помощь или вызвать врача, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, классные руководители в российских школах с 1 сентября 2020 года будут получать специальную надбавку из федерального бюджета в размере не менее 5 тыс. руб., сказал Владимир Путин во время послания федеральному собранию. При этом уже имеющиеся выплаты за классное руководство также будут сохранены.

Также глава государства призвал правительство и регионы соблюдать целевые показатели "майских указов" 2012 года и "не съезжать с темы".

Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, при этом в приоритетном порядке – в региональных вузах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. А со второго курса, по мнению президента, студентам надо дать возможность выбирать новые направления и программы образования.