02 Августа 2020
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Политика В России Северо-Кавказский ФО
Рамзан Кадыров (2016) | Фото:beticon.ru

Кадыров не подтвердил слухи о своей отставке

Работать на другой должности вне Чечни Рамзан Кадыров не намерен.

Политик не подтвердил слухи о своей отставке с поста главы региона в связи с переходом на другую работу. "Никто и ничего не предлагал", — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, слухи о его новой работе – выдуманные, за ними нет объективной почвы.

Кадыров заметил, что стоит чиновнику один-два дня не появиться в эфире, как сразу начинаются слухи по этому поводу, сообщает "Вести.ру".

Ранее в Чечне объяснили причины временной нетрудоспособности главы республики Рамзана Кадырова.

Напомним, глава ЧР с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности.

По словам пресс-секретаря чеченского лидера Альви Каримова, Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.

Он добавил, что это обычная практика, которая используется во всех субъектах

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Кадыров не подтвердил слухи о своей отставке

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Теги: Кадыров, Чечня



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