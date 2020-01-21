В Госдуме сообщили, когда будет принят закон о маткапитале на первенца

Стали известны возможные сроки принятия закона об оформлении материнского капитала на первого ребёнка.

Как сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, проект закона может быть принят в максимально короткие сроки - в весеннюю сессию, "потому что необходимо внесение изменений в законодательство".

При этом она отказалась назвать конкретные даты, "поскольку нет ещё внесения законопроекта в Государственную думу", но сообщила, что средства на маткапитал предусмотрены в бюджете, передает RT.

Напомним, хотя предложение о выплате материнского капитала Владимир Путин озвучил только 15 января, начисляться средства будут с учетом прошедших двух недель – с 1 января 2020 года. Впервые ставшие родителями россияне получат 466 617 руб., за второго ребенка начислят дополнительно 150 тыс. руб. При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита.

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив. По его словам, основная подготовительная работа уже проведена. Сейчас Совету Федерации предстоит провести тщательный анализ законопроектов и методических рекомендаций, которые потребуются для реализации послания президента.