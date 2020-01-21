Названа стоимость специальной серии UAZ Patriot

Ульяновский автомобильный завод раскрыл стоимость автомобиля "Патриот" в версии Antarctic Edition, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева.

Цена машины - 1 млн 62 тыс. руб.

В честь юбилея УАЗ выпустит 200 внедорожников, которые отличаются от обычных окраской кузова "белый металлик", черными колесами, экспедиционным багажником с лестницей и сиденьями, обтянутыми тканью с водоотталкивающей пропиткой, сообщает motor.ru

Полгода назад УАЗ опубликовал фото салона Patriot с автоматической коробкой передач.

"Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?" – подписали снимок авторы официального аккаунта УАЗ. Внимательные пользователи заметили, что у внедорожника всего две педали, а значит – это "автомат".

Автоматическая трансмиссия на "Патриоте" будет шестиступенчатой, от французской компании Punch Powerglide. Двигатель на таких автомобилях будет объемом 2,7 литра, в 150 лошадиных сил.