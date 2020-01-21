02 Августа 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский рассказал об отношениях с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, он несколько раз созванивался с президентом РФ и им удалось выстроить формат общения, который позволил дважды провести обмен удерживаемыми лицами, а также вернуть участвовавшие в керченском инциденте украинские корабли.

Украинский президент также выразил надежду, что Путин понимает его позицию и согласен с тем, что Украина является независимым государством, сообщает РИА "Новости".

Напомним,  Владимир Зеленский позвонил  Владимиру Путину и поздравил с Новым годом. 

В ходе разговора главы двух стран также поздравили друг друга с состоявшимся 29 декабря обменом пленными и удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. То есть офис Зеленского подал это так, будто обмен был между Украиной и Россией и Путин это якобы подтвердил.

Пресс-служба Кремля же сообщает, что была "дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену". И акцентирована необходимость выполнения Минских соглашений "сторонами внутриукраинского конфликта".

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Зеленский рассказал об отношениях с Путиным

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Теги: Зеленский, Путин



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