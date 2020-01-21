Новый тип коронавируса передается от человека к человеку

Новый тип коронавируса, который распространился по всему Китаю и вышел за пределы страны, может передаваться от человека к человеку.

Как говорят китайские власти, два случая заражения в китайской провинции Гуандун были вызваны передачей вируса именно таким образом. Также среди заразившихся - медработники.

Сегодня насчитывается 217 случаев заражения, что в три раза больше, чем на момент обнаружения вируса в прошлом месяце в китайском городе Ухань, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, третий человек умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По данным властей Китая, третий погибший из города Шэньчжэнь, это первый случай смерти от нового вируса за пределами Ухани. В точке появления вируса только за минувшие выходные выявлено 136 новых случаев пневмонии, вызванной новым штаммом вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупредила, что новый вирус может повлечь глобальную вспышку пневмонии, между тем, лекарства от новой напасти пока нет, оно может быть создано в течение нескольких лет. Особенную опасность представляет тот факт, что вспышка нового заболевания началась накануне празднования лунного нового года, который отмечают в Китае миллионы людей, на это время приходится самая массовая внутренняя миграция, люди едут на праздники отдыхать и навещать родственников и близких.