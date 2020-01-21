02 Августа 2020
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Общество В России
Наталья Бочкарева (2014) | Фото:

Актриса Бочкарева отделалась штрафом за хранение кокаина

Прекращено уголовное дело в отношении известной по сериалу "Счастливы вместе" актрисы Натальи Бочкаревой.

Артистке назначен судебный штраф за задержание с кокаином. Она должна выплатить 30 тыс. руб. за найденные у нее 0,69 грамма наркотика. Дознаватель на заседании суда попросил прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой, так как она признала вину и "загладила ее переводом средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского", сообщает Lenta.ru.

Напомним, после скандала с изъятием наркотиков у Бочкаревой начались проблемы со здоровьем, у нее парализовало половину лица. Ранее СМИ сообщали, что полиция задержала Наталью с наркотиками. Она опровергала эти сообщения и даже собиралась судиться с таблоидами. Потом было опубликовано видео с женщиной, очень похожей на Наталью – она признается, что при себе имеет запрещенные вещества.

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Актриса Бочкарева отделалась штрафом за хранение кокаина

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Теги: Бочкарева, наркотики



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