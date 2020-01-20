В Москве суд присяжных рассмотрит дело об "аргентинском кокаине"

В столичном Солнцевском суде стартует процесс об "аргентинском кокаине". Рассматривать его будут присяжные, сообщает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. Позже в Совбезе эти сообщения опровергли.

Отбор заседателей начнется в полдень по московскому времени 14 февраля. Защита по итогам предварительных заседаний готовит апелляционые жалобы в связи с неправильной подсудностью дела и с отказом суда исключить ряд доказательств.