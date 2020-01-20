"Дефект серьезный". Участок теплосетей вблизи пермского хостела принадлежит структуре Вексельберга

Прорыв магистрального теплопровода, из-за которого хостел "Карамель" был залит горячей водой, произошел на сети "Пермской сетевой компании" (ПСК, входит в ПАО "Т Плюс" Виктора Вексельберга), принадлежащей ей с 2008 г., сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на первого замглавы городского департамента ЖКХ Олега Белоусова.

По его словам, "дефект был очень серьезный, очень сильно поврежден участок трубопровода", этим объясняется сильный напор воды. Ранее участок проверяли во время подготовки труб к отопительному сезону.

"Этот участок в июле 2019 г. проходил опрессовку, акт об этом имеется у "Пермской сетевой компании", он уже передан в следственные органы для приобщения к материалам уголовного дела", - сказал Белоусов.

Ранее в "ПСК" заявляли, что прорыв произошел на теплопроводе, который являлся бесхозным до декабря ушедшего года.

Напомним, в рамках уголовного дела о гибели людей задержан владелец заведения. Озвучены суммы материальной помощи: семьи погибших получат по 500 тыс. руб., пострадавших – по 200-300 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что компания Вексельберга "Т Плюс" хочет поднять тарифы на тепло в Перми в связи с переходом на так называемую "альтернативную котельную", рост может составить 40%.