Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию

Президент России Владимр Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию. Его представителями при рассмотрении упомянутого законопроекта в нижней палате перламента будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, президент в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости провести голосование по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ. Поправки касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января, сообщает РИА Новости. Голосование может пройти уже в День космонавтики.