В Перми задержан владелец хостела, пять постояльцев которого "сварились" заживо

В Перми задержан владелец хостела "Карамель" Сергей Щ., где сегодня погибли несколько постояльцев, сообщает Mash.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". В городе введен режим ЧС.

Хостел уже заливало, тогда людей в нем не было. Хозяин подавал в суд на "Пермскую сетевую компанию" и пытался взыскать 337 тыс. руб. за затопление. Заседание должно было состояться 29 января.

По поручению губернатора Максима Решетникова из резервного фонда правительства Пермского края пострадавшим выплатят материальную помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе руководства региона. Семьи погибших получат по 500 тыс. руб., пострадавших – по 200-300 тыс. руб.