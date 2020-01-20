01 Августа 2020
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Общество Южный ФО В России
семья (2017) | Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

В Общественной палате Волгоградской области резко раскритиковали законопроект "о профилактике семейно-бытового насилия"

Резкой критике подвергся проект федерального закона "о профилактике семейно-бытового насилия" в Общественной палате Волгоградской области, сообщается на ее сайте.
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В обсуждении приняли участие уполномоченные по правам человека, по правам ребенка в Волгоградской области, представители местных властей. Председатель Палаты Татьяна Гензе отметила, что к ним за последнее время поступило более 150 писем от юристов, адвокатов и правозащитников, которые категорически против данного законопроекта. А ее помощник Ксения Данильчук сказала, что понятие "семейно-бытового насилия" в законопроекте крайне размыто и встречаются формулировки "есть основания полагать", "угроза причинения", что создает предпосылки для злоупотреблений.

"Законопроект в данной редакции и с таким количеством неопределенных дефиниций имеет токсический характер", - подчеркнула она.

В итоге участники заседания пришли к единому мнению, что законопроект нуждается в серьезной доработке и в текущей редакции не может быть принят. Решение было направлено в Общественную палату РФ.

Напомним, в предложенной редакции законопроекта вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения, в том числе по доносу третьих лиц. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права. Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".

После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев считает, что о принятии этого закона отныне не может быть и речи.

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В Общественной палате Волгоградской области резко раскритиковали законопроект "о профилактике семейно-бытового насилия"

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Теги: семейно-бытовое насилие, сбн, закон о шлепках, насилие, семья



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