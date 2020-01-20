01 Августа 2020
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Образование Курганская область
библионочь книжная полка книги библиотека (2018) | Фото:Накануне.RU

Совсем скоро зауральские подростки смогут интересно "тусить" в библиотеках за 20 миллионов рублей

В 2020 году вся молодежь Зауралья придет в библиотеки - в рамках национального проекта "Культура" в регион придет 20 млн руб. На эти деньги в области создадут три модельные библиотеки с интерактивным пространством для детей и молодежи.

Туда также смогут приходить и люди с ограниченными возможностями здоровья, рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Эти пространства появятся в библиотеке имени Куликова в Кургане, центральной детской библиотеке в Шадринске и в центральной библиотеке села Белозерское.

Там будут интересные площадки для творчества, креативные зоны и даже студия звукозаписи, проведут интернет. Для удобства инвалидов будут заменены мебель и освещение.

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Совсем скоро зауральские подростки смогут интересно "тусить" в библиотеках за 20 миллионов рублей

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Теги: Курган, библиотеки, интерактив, подростки, молодежь, пространства



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