Совсем скоро зауральские подростки смогут интересно "тусить" в библиотеках за 20 миллионов рублей

В 2020 году вся молодежь Зауралья придет в библиотеки - в рамках национального проекта "Культура" в регион придет 20 млн руб. На эти деньги в области создадут три модельные библиотеки с интерактивным пространством для детей и молодежи.

Туда также смогут приходить и люди с ограниченными возможностями здоровья, рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Эти пространства появятся в библиотеке имени Куликова в Кургане, центральной детской библиотеке в Шадринске и в центральной библиотеке села Белозерское.

Там будут интересные площадки для творчества, креативные зоны и даже студия звукозаписи, проведут интернет. Для удобства инвалидов будут заменены мебель и освещение.