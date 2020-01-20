01 Августа 2020
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Общество Курганская область
Апельсин, жилье, дольщики, долгострой, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье почти три десятка молодых семей смогут в этом году улучшить свои жилищные условия

В этом году 27 молодых семей из Курганской области смогут улучшить свои жилищные условия.

Это произойдет благодаря увеличению финансирование программы "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Зауралья, из федерального бюджета будут выделены 25,8 млн руб.

"Свидетельства о праве на получение соцвыплаты на покупку или строительство жилья дадут молодым людям до 1 апреля этого года", - отметили в ведомстве.

В прошлом году такие свидетельства получили 18 курганских молодых семей на общую сумму 16,3 млн руб.

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В Зауралье почти три десятка молодых семей смогут в этом году улучшить свои жилищные условия

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Теги: жилье, молодые семьи, Курган, финансирование



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