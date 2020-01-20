01 Августа 2020
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Общество Челябинская область
сбор подписей, подпись, документ (2017) | Фото: club-rf.ru

В Челябинске организован сбор подписей за отставку омбудсмена

В Челябинске собирают подписи за отставку уполномоченного по правам человека в регионе Антона Шарпилова. Инициатором сбора подписей выступил общественный помощник омбудсмена, руководитель областного движения "В защиту прав граждан" Виктор Карлов.

По его словам, после ухода с должности Маргариты Павловой новый омбудсмен ни разу не собрал общественных помощников. В результате работа общественных приемных парализована.

Кроме того, омбудсмену припомнили его семейный конфликт. В Челябинском областном суде рассматривается гражданское дело с участием Шарпилова и его бывшей супруги Марии за право опеки над детьми.

В свою очередь в пресс-службе уполномоченного по правам человека подчеркнули, что в связи со сложением полномочий Маргариты Павловой деятельность общественных и экспертных советов, а также исполнение обязанностей общественных помощников были прекращены.

"Антон Шарпилов начал формировать общественные и экспертные советы при уполномоченном по правам человека в Челябинской области, а также набирать общественных помощников. Общественными помощниками уполномоченного являются физические лица, граждане Челябинской области, исполняющие возложенные на них уполномоченным задачи. Деятельность общественных помощников осуществляется на безвозмездной основе и на общественных началах", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Подать кандидатуру на рассмотрение на должность общественного помощника можно до 15 февраля.

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В Челябинске организован сбор подписей за отставку омбудсмена

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Теги: Антон Шарпилов, омбудсмен, суд, сбор подписей,



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