В Челябинске компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку сотруднику больницы

В Челябинске ООО "Галант" оштрафовано на 500 тысяч рублей за передачу взятки сотруднику областной клинической больницы № 3.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в 2019 году директор организации незаконно передал сотруднику больницы свыше 108 тыс. руб. за совершение в интересах ООО "Галант" действий, связанных с занимаемым им служебным положением.

Добавим, что сотрудник больницы приговорен к штрафу в 2 млн руб. за взятки.