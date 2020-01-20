01 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку сотруднику больницы

В Челябинске ООО "Галант" оштрафовано на 500 тысяч рублей за передачу взятки сотруднику областной клинической больницы № 3.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в 2019 году директор организации незаконно передал сотруднику больницы свыше 108 тыс. руб. за совершение в интересах ООО "Галант" действий, связанных с занимаемым им служебным положением.

Добавим, что сотрудник больницы приговорен к штрафу в 2 млн руб. за взятки.

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В Челябинске компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку сотруднику больницы

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Теги: взятка, штраф, суд,



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