01 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

В ОНФ Прикамья отметили, что в послании Путин уделил внимание проблемам, касающимся всех россиян

Послание президента России Владимира Путина прокомментировали в штабе ОНФ Пермского края. По мнению общественников, внимание было уделено проблемам, которые касаются каждого жителя страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Член регионального штаба ОНФ в Пермском крае, председатель краевой организации "Союз журналистов России" Игорь Лобанов отметил, что послание главы государства касается абсолютного большинства.

"Даже сама структура послания выстроена таким образом, что все проблемы, которые волнуют каждого из нас: образование, здравоохранение – они проговорены в первую очередь. И именно в этом смысле для нас очень значимое выступление. Что касается деятельности народного фронта – в послании прозвучало поручение провести мониторинг строительства федеральных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Мы в Пермском крае этот мониторинг ведем с позапрошлого года. У нас уже есть понимание в общем как эта ситуация развивается, есть понимание какие проблемы существуют с ФАПами и понятно, что в ближайшее время мы эту работу усилим, ускорим. И предложим краевому правительству меры по исправлению тех недостатков, которые имеются", – заявил он.

Депутат заксобрания края, сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Ивенских в свою очередь отметила наиболее актуальный для Прикамья аспект, затронутый в выступлении президента.

"Для каждого региона спектр специальностей, которые необходимы для развития региона, разный. Есть сельскохозяйственные регионы, мы – инженерно-технический регион, регион IT. Поэтому, совершенно точно, в этих специальностях мы нуждаемся. Но ровно также есть своя специфика, например, в особенности медицинских кадров. Именно в Пермском крае. Поэтому то, что в послании президента эта тематика прозвучала отдельно, это, на самом деле, очень правильно. Регион и раньше относительно достаточного количества вопросов задумывался и, более того, ряд предложений, прозвучавших в послании, это предложения, о которых регион не молчал, а рассказывал и приносил в федеральные министерства для рассмотрения. И я, например, согласна с тем, что деятельность Госсовета действительно является эффективной, потому что те предложения, которые регион подавал в том числе и на рассмотрение Госсовета – они в послании президента прозвучали", – высказала она свое мнение.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию(2020)|Фото: youtube.com

Активист молодежи ОНФ Алиса Ускачкинцева отметила важность темы поддержки молодых семей.

"Президент отметил, что у нас реализуется адресный подход к увеличению выплат социальных для молодых семей и для семей, которые нуждаются в этой поддержке. Для нас очень важна также тема материнского капитала, увеличение пособий на первого и последующего ребенка", – прокомментировала она.

Напомним, ранее послание прокомментировал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он выделил несколько важных тем сообщения лидера страны. В частности, глава региона особо отметил усиление роли регионов.

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В ОНФ Прикамья отметили, что в послании Путин уделил внимание проблемам, касающимся всех россиян

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Теги: Путин, послание, ОНФ, материнский капитал, социальные вопросы



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