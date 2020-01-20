Netflix хочет сотрудничать с Меган Маркл и принцем Гарри

Пока внук британской королевы принц Гарри переживает по поводу изгнания из королевской семьи, мировые медиа-гиганты вроде Disney потирают руки в ожидании возможности ангажировать и принца, и его супругу Меган Маркл в свои проекты.

Точнее, с Disney у Меган уже вроде как подписан контракт – она будет озвучивать мультики. "Клинья подбивает" и Netflix – один из мировых лидеров по производству сериалов.

Так, главный менеджер по контенту Netflix Тед Сарандос заявил, что любая компания, в том числе и его, заинтересованы в сотрудничестве с герцогом и герцогиней Сассекскими.

Меган не стеснялась сниматься и в постельных сценах.

Возвращение Меган к сериалам логично, ведь именно телешоу – "Форс-мажоры" – сделало ее звездой. При этом на главные роли в голливудских блокбастерах Маркл вряд ли сможет рассчитывать, поскольку как актриса звезд с неба не хватала, и ее новый статус может и не сработать как главный элемент привлечения зрителей. Да и не везде она так любима как в США, где теперь ее считают настоящей принцессой. В Великобритании, например, Маркл так и не полюбили, а скандальное "изгнание из рая" с переездом в Канаду и вовсе отвернуло британцев от герцогини.