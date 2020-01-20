01 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
Степан Захарчук (2020) | Фото: ak-bars.ru

СМИ: хоккеист Захарчук устроил аварию на Toyota Land Cruiser и скрылся

Капитан нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил автомобильную аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online".

Авария с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200 произошла вечером 19 января. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак "Пешеходный переход".

Позже автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, однако в салоне никого не было.

В хоккейном клубе сообщили, что изучают вопрос о ДТП с возможным участием игрока команды, комментарии будут позже.

В декабре сообщалось, что бывший капитан сборной России по футболу, а ныне директор по региональной политике Российского футбольного союза Алексей Смертин оставил место ДТП в собственном дворе.

Как писала Baza, Смертин вечером 18 ноября выезжал со своего места на парковке, не рассчитал дистанцию до рядом стоящей машины и въехал в нее. Он лишь написал SMS-сообщение с заявлением, что оплатит все расходы на восстановление кузова.

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СМИ: хоккеист Захарчук устроил аварию на Toyota Land Cruiser и скрылся

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Теги: Нефтехимик, Степан Захарчук, ДТП



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