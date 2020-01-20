Сотрудники "Транснефть – Сибирь" сдали после ремонта 44-километровый участок нефтепровода Красноленинская – Шаим – Конда

Урайское управление магистральных нефтепроводов компании "Транснефть – Сибирь" заменило и ввело в эксплуатацию участок основной нитки магистрального нефтепровода Красноленинская – Шаим – Конда с 26 км по 68 км. Работы проводились в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Строительно-монтажные работы начались в феврале 2019 года. Общая протяженность замененного участка трубопровода составляет 43,8 км. Он включает семь переходов через водные преграды, проложенных путем протаскивания дюкеров по дну.

В ходе реконструкции прошла сварка в нитку нового участка трубопровода и изоляции стыков, разработана траншея, выполнена укладка и балластировка трубы с обратной засыпкой, проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность, выполнена техническая и биологическая рекультивация земель. Участок подключен к системе нефтепровода, транспортировка нефти осуществляется в штатном режиме. Ввод в эксплуатацию нового участка выполнен согласно графику.

Реконструкция участка с 26 км по 68 км является первым этапом в рамках замены линейной части нефтепровода Красноленинская – Шаим – Конда. Второй этап – замена участка с 100 по 124 км. Сейчас на данном участке ведутся работы по сварке трубы в нитку, сварено около 2 км из 24 км. Завершение работ по графику – ноябрь 2020 года.

Техническое перевооружение участка магистрального нефтепровода позволило обеспечить повышение надежности и экологическую безопасность трубопровода. Повышенное внимание к техническому состоянию и безопасной эксплуатации нефтепровода обусловлено, в том числе, развитием нефтедобычи в районе головной нефтеперекачивающей станции "Красноленинская" и увеличением на 12 % в 2018-20 гг. объемов нефти, принимаемой в данный трубопровод от добывающих компаний.