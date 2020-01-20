Фильмы Феллини и показ мод: консул Италии в Екатеринбурге рассказал о планах на "Иннопром-2020"

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино рассказал о планах итальянской стороны на предстоящую выставку "Иннопром-2020", которая пройдет летом в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по словам консула, в рамках культурной программы выставки запланирован показ фильмов режиссера Федерико Феллини, со дня рождения которого сегодня исполняется 100 лет.

"Приглашаю всех екатеринбуржцев приобщиться к мастерству великого итальянца", - сказал Д’Агостино.

Как пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, в настоящее время по поручению губернатора Евгения Куйвашева региональное правительство совместно с итальянской стороной и администрацией Екатеринбурга прорабатывает вопросы культурной программы. Запланированы презентационные и музыкальные мероприятия, тематические лекции, дегустация итальянской кухни, показ мод, выставка работ итальянских художников, организация экспозиции промышленного дизайна и другие интересные проекты.

"Мероприятия пройдут на разных площадках города и будут доступны для всех, кто интересуется итальянской культурой и традициями", - отметил Козлов.

Напомним, XI международная промышленная выставка "Иннопром-2020" пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Ее страной-партнером в этом году станет Италия.