01 Августа 2020
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Экономика В России За рубежом
капитализм убьет тебя, надпись, афины, греция (2015) | Фото: facebook.com

Большинство населения планеты разочаровано в капитализме - исследование

Большая часть населения в 27 странах с самой сильной в мире экономикой разочарована в капитализме и считает его скорее вредным, чем полезным. Это выводы аналитиков компании Edelman, пишут "Ведомости". Исследование опубликовано в преддверии Давосского экономического форума.

О негативном отношению к капитализму заявили 56% опрошенных, а три четверти респондентов чувствуют несправедливость в обществе и заявили о желании перемен.

В числе опасностей, угрожающих личному благосостоянию, респонденты назвали ожидание рецессии, недостаток актуального образования, а также конкуренцию со стороны фрилансеров и иностранных граждан. Эти причины побуждают подавляющее большинство сотрудников (83%) переживать из-за боязни потерять работу.

Россия остается среди аутсайдеров по уровню доверия к институтам. Аналитики отметили, что образованное население России доверяет общественным и политическим институтам ощутимо больше, чем менее образованное население. Тем не менее, обе группы показали самый низкий результат относительно других стран – 41 и 27 баллов соответственно. Наивысший уровень доверия (90 и 77 баллов) проявили жители Китая.

 

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Большинство населения планеты разочаровано в капитализме - исследование

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Теги: капитализм, экономическая модель, исследование, население, разочарование, недоверие, социальные институты



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