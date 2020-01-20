Большинство населения планеты разочаровано в капитализме - исследование

Большая часть населения в 27 странах с самой сильной в мире экономикой разочарована в капитализме и считает его скорее вредным, чем полезным. Это выводы аналитиков компании Edelman, пишут "Ведомости". Исследование опубликовано в преддверии Давосского экономического форума.

О негативном отношению к капитализму заявили 56% опрошенных, а три четверти респондентов чувствуют несправедливость в обществе и заявили о желании перемен.

В числе опасностей, угрожающих личному благосостоянию, респонденты назвали ожидание рецессии, недостаток актуального образования, а также конкуренцию со стороны фрилансеров и иностранных граждан. Эти причины побуждают подавляющее большинство сотрудников (83%) переживать из-за боязни потерять работу.

Россия остается среди аутсайдеров по уровню доверия к институтам. Аналитики отметили, что образованное население России доверяет общественным и политическим институтам ощутимо больше, чем менее образованное население. Тем не менее, обе группы показали самый низкий результат относительно других стран – 41 и 27 баллов соответственно. Наивысший уровень доверия (90 и 77 баллов) проявили жители Китая.