01 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ремонт, школа, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в рамках сотрудничества властей и горожан отремонтировали Зал международных встреч и спортзал школы № 32

Одним из успешных примеров взаимодействия горожан столицы Самотлора и властей города – модернизации помещений Зала международных встреч, в котором заменили освещение. Теперь он полностью соответствует требованиям Всероссийской федерации волейбола. Глава города Василий Тихонов во время рабочей поездки изучил, как выглядит за после ремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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По словам директора Спортивной школы олимпийского резерва "Самотлор" Олега Евсина, стоимость обновления – 4,8 млн руб. с учетом 5% софинансирования инициативной группы (в учреждении затраты на себя взяло юридическое лицо). Большая часть средств направлена из местного бюджета. Он отметил, что раньше освещение составляло около 750 люксов, сейчас в середине зала – 3 тыс. люксов.

"Экономия отдачи света составляет примерно 33%. Устаревшим лампам для накаливания требовалось порядка 1,5 часов, сейчас свет мгновенно загорается и не требует дополнительного нагрева", - сказал Евсин.

По словам замдиректора городского департамента по социальной политике Александра Федоруса, освещение выполнено с учетом всех современных стандартов. В силу специфики спорта волейболистам часто необходимо поднимать голову, следя за мячом. Новое освещение исключает дополнительную нагрузку на глаза и не мешает играть.

Следующий этап – обновление звукового оборудования в зале. Такое поручение дал глава города. С этим проектом спортсмены также планируют выйти в рамках "инициативного бюджетирования", которое показало свою эффективность. В 32 школе больше всего голосов набрал проект реконструкции двух старых спортивных залов.

Ремонт, школа, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Ремонт, школа, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Ремонт, школа, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Рады, что дети занимаются в таких современных залах. Сравниваем то, что было и сейчас – колоссальная разница. Потрясающие условия, особенно детям нравится покрытие в зале", - сказала представитель родительского комитета школы №32 Людмила Давыдулина.

По словам диретора школы Лидии Мурашко, в залах обновили стены, потолки, заменили окна, обновили оборудование. Новое покрытие обладает прекрасной амортизацией. Такая характеристика позволяет делать занятия комфортными и безопасными для здоровья.

Тихонов отметил, что "инициативное бюджетирование" позволяет выделять средства из бюджета на проекты, которые жители считают наиболее значимыми.

"В этом году намерены полностью изменить программу "Инициативное бюджетирование". Изучаем все существующие модели, применяемые как в России, так и за рубежом. Внедрять ее будем в 2021 году. Мы планируем сделать программу более эффективной за счет расширения финансирования, целей программы, привлечения большего числа инициативных граждан", - сказал мэр Нижневартовска.

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В Нижневартовске в рамках сотрудничества властей и горожан отремонтировали Зал международных встреч и спортзал школы № 32

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Теги: Зал международных встреч, Василий Тихонов, инициативное бюджетирование



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