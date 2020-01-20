Прикамские общественники отметили, что послание президента РФ напрямую касается социальных вопросов

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/kitchen/other/sgostin/, смотреть тут.
Услуги специалиста: http://perevozki.youdo.com/city/cargo/dlv/sgruzchikami/, смотреть здесь.
Объявление: http://remont.youdo.com/facing/walls/wallpapering/paintable-wallpaper/, варианты по ссылке.



Политика Приволжский ФО Пермский край
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Прикамские общественники отметили, что послание президента РФ напрямую касается социальных вопросов

Представители общественных организаций Пермского края отметили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию напрямую касается социальных вопросов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам члена Общественной палаты Прикамья Михаила Мухина, важным в этом выступлении стал момент оценки работы органов государственной власти, амбициозных задач и решений источником финансирования которых станет федеральный бюджет.

"Обсуждали выплату материнского капитала в размере более 450 000 рублей при рождении первого ребенка. Для молодых семей это очень важно, ведь на эти средства можно улучшить жилищные условия, снизить нагрузку на семейный бюджет при погашении ипотеки или использовать средства в качестве первоначального взноса", - заявил он.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию(2020)|Фото: youtube.com

Председатель пермского краевого союза организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф" Сергей Булдашов отметил, что в послании впервые так ясно и четко прозвучала позиция, что все накопленные финансовые резервы направляются на нужды людей.

"В послание впервые, на мой взгляд, так ясно и четко прозвучала позиция о том, что все накопленные наши финансовые резервы направляются на нужды наших людей. И при этом не просто размазываются, а выбран базовый посыл, который на самом деле во многом определяет будущее страны. Это демократическая ситуация. И вот там дальше не буду разъяснять, да, структурированно каждый услышал, наверное, послание и понятно, что все эти деньги идут на одну цель, очень грамотно и правильно направлены. Это вот первый блок, который, на мой взгляд, очень важен", - выразил мнение Сергей Булдашов.

Напомним, ранее послание прокомментировал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он выделил несколько важных тем сообщения лидера страны. В частности, глава региона особо отметил усиление роли регионов.

форум Дорога 2019, Максим Решетников(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прикамские общественники отметили, что послание президента РФ напрямую касается социальных вопросов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, послание, общественная палата, профсоюз, материнский капитал, социальные вопросы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.01.2020 16:24 Мск В ОНФ Прикамья отметили, что в послании Путин уделил внимание проблемам, касающимся всех россиян

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2020 09:30 Мск В Общественной палате Прикамья заявили, что послание президента Федеральному собранию "отражает интересы людей"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров