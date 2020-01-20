Прикамские общественники отметили, что послание президента РФ напрямую касается социальных вопросов

Представители общественных организаций Пермского края отметили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию напрямую касается социальных вопросов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам члена Общественной палаты Прикамья Михаила Мухина, важным в этом выступлении стал момент оценки работы органов государственной власти, амбициозных задач и решений источником финансирования которых станет федеральный бюджет.

"Обсуждали выплату материнского капитала в размере более 450 000 рублей при рождении первого ребенка. Для молодых семей это очень важно, ведь на эти средства можно улучшить жилищные условия, снизить нагрузку на семейный бюджет при погашении ипотеки или использовать средства в качестве первоначального взноса", - заявил он.

Председатель пермского краевого союза организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф" Сергей Булдашов отметил, что в послании впервые так ясно и четко прозвучала позиция, что все накопленные финансовые резервы направляются на нужды людей.

"В послание впервые, на мой взгляд, так ясно и четко прозвучала позиция о том, что все накопленные наши финансовые резервы направляются на нужды наших людей. И при этом не просто размазываются, а выбран базовый посыл, который на самом деле во многом определяет будущее страны. Это демократическая ситуация. И вот там дальше не буду разъяснять, да, структурированно каждый услышал, наверное, послание и понятно, что все эти деньги идут на одну цель, очень грамотно и правильно направлены. Это вот первый блок, который, на мой взгляд, очень важен", - выразил мнение Сергей Булдашов.

Напомним, ранее послание прокомментировал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он выделил несколько важных тем сообщения лидера страны. В частности, глава региона особо отметил усиление роли регионов.