01 Августа 2020
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Общество Челябинская область
пикет, Старокамышинск, (2020) | Фото: vk.com/starcom_47

Жители поселка вышли на пикеты из-за повышения стоимости проезда в маршрутке до Челябинска

Жители Старокамышинска провели серию одиночных пикетов против повышения стоимости проезда в маршрутке до Челябинска, а также с требованием увеличить число автобусов на муниципальном маршруте, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 20 января стоимость проезда в маршрутном такси №218 увеличилась с 30 до 35 руб. Жители обратились в УФАС из-за повышения стоимости проезда. Однако в антимонопольном органе посчитали, что планируемое увеличение цены вызвано объективными экономическими причинами, связанными с ростом затрат на топливо и обслуживание автотранспорта.

Тогда жители приняли решение выйти на одиночные пикеты, где выступили против повышения стоимости проезда и потребовали увеличить количество рейсов автобуса №83.

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Жители поселка вышли на пикеты из-за повышения стоимости проезда в маршрутке до Челябинска

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Теги: маршрутка, УФАС, стоимость проезда, пикет,



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