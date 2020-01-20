Жители поселка вышли на пикеты из-за повышения стоимости проезда в маршрутке до Челябинска

Жители Старокамышинска провели серию одиночных пикетов против повышения стоимости проезда в маршрутке до Челябинска, а также с требованием увеличить число автобусов на муниципальном маршруте, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 20 января стоимость проезда в маршрутном такси №218 увеличилась с 30 до 35 руб. Жители обратились в УФАС из-за повышения стоимости проезда. Однако в антимонопольном органе посчитали, что планируемое увеличение цены вызвано объективными экономическими причинами, связанными с ростом затрат на топливо и обслуживание автотранспорта.

Тогда жители приняли решение выйти на одиночные пикеты, где выступили против повышения стоимости проезда и потребовали увеличить количество рейсов автобуса №83.