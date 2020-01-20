01 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск памятник покорителям самотлора (2007) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске в наступившем году отремонтируют 15 участков дорог вместо 11 запланированных

В Нижневартовске 15 участков дорог вместо 11 запланированных ранее намерены отремонтировать власти города предстоящим летом. Директор департамента ЖКХ администрации муниципалитета Максим Коротаев отметил, что уже известно, кто будет ремонтировать 13 дорог, с подрядчиками заключены контракты. Как только позволит погода, дорожники приступят к работе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Как сообщили в департаменте, увеличить объемы ремонта стало возможным благодаря экономии, которая образовалась в результате торгов. Дополнительные средства также будут направлены на продолжение строительства барьерного ограждения на улице Индустриальной. Второй этап – от улицы Авиаторов в сторону улицы Ленина. С появлением таких ограждений одна из самых оживленных улиц станет безопаснее.

Общий объем финансирования реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 г. – 550 млн руб. Из них 495 – из федерального бюджета, 55 – средства округа и города. Ремонтную кампанию планируют провести на улице Чапаева (от улицы Мира до улицы Спортивной), на улице Рабочей (от улицы Лопарева до улицы Заводской), автодороге к поселку Магистраль и других.

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В Нижневартовске в наступившем году отремонтируют 15 участков дорог вместо 11 запланированных

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Теги: безопасные и качественные автомобильные дороги, ремонт, деньги, Максим Коротаев



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