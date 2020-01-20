"Человек с доброй душой" Игнатьев извинился за призыв "мочить" журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принес извинения за свои высказывания о представителях СМИ, вызвавших общественный резонанс.

Напомним, глава региона, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, призвал "мочить" тех, кто "хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком, - лишь бы, значит, заработать на разных схемах".

Глава Чувашии также заявил, что те, кто "с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят - критикуют", "сидят на заказах". И в итоге "мы будем иметь" "митинги на улицах", добавил он.

Сегодня Игнатьев, чьи слова приводятся на официальном портале органов власти республики, заявил, что смысл его речи "был в другом", но "все передернули и переиначили".

"У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - сказал глава региона.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", журналист Евгений Ревенко после скандала заявил, что Игнатьев должен извиниться перед журналистским сообществом.

Напомним, в 2012 году глава Чувашии предложил создать на портале органов власти региона реестр СМИ, пишущих неправду. Глава Комиссии по СМИ Общественной палаты России Павел Гусев раскритиковал предложение.