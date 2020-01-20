"Уральские авиалинии" ведут переговоры с Boeing по поводу компенсаций за срыв сроков поставок 737 MAX

"Уральские авиалинии" ведут переговоры с корпорацией Boeing по поводу компенсации за срыв поставок самолетов 737 MAX, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Издание отмечает, что уральский перевозчик может стать первым, потребовавшим от авиастроителя такую компенсацию.

Между тем, ранее с Boeing пыталась взыскать компенсацию и внесенные средства "дочка" Ростеха - лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис". Она заказывала самолеты в интересах российских авиакомпаний, в том числе лоукостера "Победа".

Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов еще минувшим летом оптимистично предполагал, что авиационные власти дадут добро на возвращение 737 MAX в небо к концу 2019 – этот срок был плановым для поставок перевозчику. Однако и к концу года федеральное авиационное управление США не ресертифицировало самолет, наоборот, были найдены новые дефекты, так что теперь сроки возвращения самолета в строй очень туманны. Авиакомпании начали отказываться от сделанных заказов.

"Мы непрерывно взаимодействуем с компанией Boeing и обсуждаем возможные варианты компенсаций, - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, планирует ли компания требовать компенсацию от Boeing. - Потенциальные льготы и прочие компенсации могут быть выражены в различных формах, не обязательно в виде денежных выплат (оборудование/ функционал, сервисы, прочее)".

"Уральские авиалинии" и Boeing весной 2018 года заключили договор на поставку 14 Boeing 737 MAX 8.

В сети появлялись фотографии 737 MAX, подготовленных для российских компаний. Например, этот борт в ливрее Utair

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. В Эфиопии 10 марта разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

На данный момент несколько авиакомпаний заявили о том, что планируют потребовать от производителя компенсации за просрочку поставок. Среди них - например, американская American Airlines. Также Flyadeal, лоукостер из Саудовской Аравии, разорвал контракт на поставку 30 таких самолетов. Китайская Xiamen Airlines, которая эксплуатирует только Boeing разных моделей, недавно подала запрос предложений на поставку самолетов Airbus.

Boeing 737 MAX в ливрее "Уральских авиалиний".

Что касается российских авиакомпаний, то у них разное отношение к задержкам поставок. Так, Utair пока официально не предъявлял Boeing финансовых претензий, но сообщал, что компании пришлось изменять планы и финансовые расчеты с учетом задержки (а у этого перевозчика и без того непростое положение). Еще летом 2019 года в "Победе" заявили, что ждут своим MAX не раньше весны 2020, то есть на полгода позже, чем была запланирована поставка. Впрочем, это было до иска "Авиакапитал-Сервис" (позже стало известно о досудебных переговорах лизинговой компании и Boeing).

В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета. Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).