Против "Агентства социокультурных проектов" Перми УФАС возбудило дело из-за салюта в День Победы

В отношении "Агентства социокультурных проектов" Перми возбуждено антимонопольное дело из-за конкурса по обеспечению запуска наземного фейерверка в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского УФАС.

Аукцион проходил в апреле 2019 г. Заявки на участие подали четыре организации, победителем было признано общество "Феникс". Стоимость договора составила 595 тыс. руб.

"Между тем, 7 мая 2019 года между учреждением и обществом было подписано дополнительное соглашение. В результате в техническом задании предоставляемой услуги появились абсолютно другие наименования изделий (фейерверки), изменилось их количество и характеристики. При этом цена договора осталось неизменной", - говорится в сообщении антимонопольщиков.

Согласно закону о закупках, вносить в договор изменения, которые не соответствуют условиям, указанным в документации закупки, а также имеют существенное значение для формирования заявок, определения победителя и определения цены договора, нельзя.

Антимонопольщики направили проигравшим участникам конкурса запросы о стоимости салюта, учитывая внесенные изменения. Выяснилось, что цена могла быть дешевле на 116 тыс. 180 руб., стоимости, которая предлагалась на момент подачи заявок.

"Действия заказчика противоречили Закону о закупках, поскольку могли привести к нарушению прав потенциальных хозяйствующих субъектов, желавших оказать услугу по запуску фейерверка в годовщину Победы. Кроме того, внесение существенных изменений в условия договора на этапе заключения дополнительного соглашения могли повлечь ограничение конкуренции, в том числе неправильное определение победителя конкурса. Поэтому мы усматриваем в действиях МАУ "Агентство социокультурных проектов» признаки нарушения ст. 17 Закона о защите конкуренции", - пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 24 января 2020 года. Также "Агентство социокультурных проектов" проверят на предмет аналогичных нарушений при проведении в августе прошлого года пиротехнического шоу. За нарушение предусмотрен штраф 50 тыс. руб. для должностного лица, либо его дисквалификация на срок до трех лет при повторном нарушении.