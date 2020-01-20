01 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Юрий Батт, глава Тобольского района (2017) | Фото: t-i.ru

Экс-главу Тобольского района заподозрили в нанесении ущерба Абалакскому комплексу на 2,3 млрд

Бывший глава Тобольского района попался на незаконном разрешении использовать особо охраняемую природную территорию для складирования песка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый весной 2018 года подписал два разрешения коммерческой организации использовать земли комплексного заказника регионального значения - "Абалакского природно-исторического комплекса" для того, чтобы хранить там добытый песок. Территория комплекса – особо охраняемая природная территория (ООПТ).

После проведенной организацией работы нарушены технологии добычи и складирования песка. Кроме того, по ООПТ ездила техника, что категорически запрещено. В результате был уничтожен плодородный слой почвы площадью в 91 тыс. "квадратов". Сумма ущерба – 2,3 млрд руб. Расследование продолжается.

Отметим, в указанное время пост главы района занимал Юрий Батт.

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Экс-главу Тобольского района заподозрили в нанесении ущерба Абалакскому комплексу на 2,3 млрд

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Теги: Юрий Батт, Тобольский район, Абалакский природно-исторический комплекс



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Ранее 29.01.2020 11:25 Мск В администрацию Тобольского района, предположительно, нагрянули сотрудники СК

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