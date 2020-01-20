01 Августа 2020
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Универсальный полувагон модели 12-196-04 Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод сертифицировал новый универсальный полувагон

Универсальный полувагон модели 12-196-04, выпущенный на тагильском Уралвагонзаводе (входит в государственную корпорацию Ростех) сертифицирован Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте и готов к серийному выпуску.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, заинтересованность в новом железнодорожном изделии предприятия уже высказала одна из ведущих перевозочных компаний страны.

Полувагон модели 12-196-04 (модификация серийно выпускаемого на заводе полувагона 12-196-02) предназначается для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидних, навалочных, штабельных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

Универсальный полувагон модели 12-196-04 Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Отличительная особенность полувагона новой модели — двухосная трехэлементная штампосварная тележка модели 18-9999, позволяющая не только значительно снизить износ гребня колеса на кривом пути, но и обеспечивающая повышенную устойчивость движения при высоких скоростях на прямых и кривых участках. Помимо этого, её использование понижает воздействие грузовых вагонов на полотно и повышает звукоизоляцию при движении. Тележка разработана в рамках программы импортозамещения специалистами ООО "Экспресс Индустрия". В данное время она ставится на производство на нижнетагильском предприятии.

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Уралвагонзавод сертифицировал новый универсальный полувагон

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Теги: Уралвагонзавод, полувагон, 12-196-04, сертификация



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