В Кургане людей пришлось спасать из горящего дома на Дзержинского
В Кургане в доме №31А на улице Дзержинского произошел пожар.
Сообщение пришло на пульт дежурного МЧС в 14.53 20 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
Из дома эвакуировали 17 человек, из них - четверо детей.
Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже дома - полыхали вещи на площади 10 квадратных метров. Едкий дым быстро заполнил подъезд и все лестничные пролеты.
Уже в 15.25 спасатели полностью ликвидировали огонь.
Причины пожара сейчас устанавливаются.