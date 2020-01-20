01 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Спасатели уточняют план учений (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане людей пришлось спасать из горящего дома на Дзержинского

В Кургане в доме №31А на улице Дзержинского произошел пожар.

Сообщение пришло на пульт дежурного МЧС в 14.53 20 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Из дома эвакуировали 17 человек, из них - четверо детей.

Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже дома - полыхали вещи на площади 10 квадратных метров. Едкий дым быстро заполнил подъезд и все лестничные пролеты.

Уже в 15.25 спасатели полностью ликвидировали огонь.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

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В Кургане людей пришлось спасать из горящего дома на Дзержинского

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Теги: МЧС, Курган, Дзержинского, пожар, огонь



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