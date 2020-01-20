Хостел в Перми, где погибли пять человек, мог быть закрыт еще год назад

Пермский хостел "Карамель", где сегодня погибли пять человек, должен был закрыться, сообщила Накануне.RU депутат краевого парламента Дарья Эйсфельд.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". В городе введен режим ЧС.

Эйсфельд отметила, что пострадавшее заведение проверяли год назад.

"Были выявлены значительные нарушения: узкие проходы, отсутствие эвакуационного выхода, отсутствие окон. Буквально через несколько недель хостел должен был закрыться. Проблема в том, что собственнику дали год на устранение замечаний или на закрытие заведения. Нужно было закрывать сразу же! А в итоге мы получили очередную трагедию", - сказала депутат.