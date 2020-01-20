Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря вместо Ампелонского

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова, которая ранее работала в "Вымпелком" и "Русал".

Прохорова сменит на этом посту Вадима Ампелонского, которого обвиняли в растрате.

Напомним, следствие вменяло Ампелонскому и другим фигурантам уголовного дела растрату на сумму около 6 млн руб. Сообщалось, что они создали в "Главном радиочастотном центре" некий департамент, но существовал он и его сотрудники, которым начислялась зарплата, только на бумаге. В декабре 2018 года уголовное дело было закрыто, Ампелонский остался в Роскомнадзоре.

Вадим Ампелонский

Вместе с тем, по данным "Интерфакса", глава ведомства Александр Жаров сохранит свой пост.

Елена Прохорова в конце 1990-х гг. была помощником депутата Госдумы. Работала в компаниях "Объединенная компания "Сибирский алюминий", "Русский алюминий", "РУСАЛ - Управляющая компания" в области связей с общественностью.

В 2006-2015 годах работала в ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), с 2010 года занимала должность директора по внешним коммуникациям.

В 2019 году работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний "Регион", директор по внешним и внутренним коммуникациям АО "РЕ-КОН".